Окупанти обстріляли Харків та Чугуїв. У поліції показали вирву біля метро

В Харкові. Фото: поліції

Сьогодні вранці під обстріл із боку російської армії потрапив Харків та Харківська область.



Як повідомили в Нацполіції України, війська Росії вдарили по Салтівському та Слободському районам міста.



Один з боєприпасів влучив між будинками. В результаті на футбольному майданчику стався вибух. У довколишніх будинках пошкоджено вікна, а в будівлі автоцентру сталася пожежа. На місці вибуху біля входу на станцію метро у Салтівському районі утворилася вирва.

У поліції зазначили, що на адресах працювали слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Правоохоронці задокументували наслідки обстрілу. Вирішується питання про відкриття кримінальних проваджень за ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.



За інформацією голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова, удару по Харкову завдано близько 05:00.



«Внаслідок обстрілу горів дах будівлі автосалону. Ще кілька снарядів влучили у відкриті території. За попередніми даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, постраждалих немає», — повідомив він.



Також керівник ОВА розповів, що окупанти знову завдали ударів по Чугуєву.



«Рятувальники продовжують розбирати завали зруйнованого окупантами будинку культури у Чугуєві. Співробітники обласного управління ДСНС вилучили тіло загиблої 30-річної жінки. Рятувально-розшукові роботи продовжуються», — поінформував він.