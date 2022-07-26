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Отопительный сезон без газа: На Донетчине ищут альтернативные варианты обогрева населения

26 июля 2022, 22:37

Отопительный сезон без газа: На Донетчине ищут альтернативные варианты обогрева населения

Власти Донетчины готовятся к прохождению отопительного сезона при отсутствии газоснабжения в области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в эфире национального телемарафона.

Он отметил, что города Донетчины вдоль всей линии столкновения находятся под постоянными обстрелами оккупантов, но подготовка к отопительному сезону продолжается.

«Позиции все предоставлены по альтернативным источникам: это электрообогреватели, это модульные котельные для всех объектов критической инфраструктуры, и это металлические печи, так называемые буржуйки... Мы также дадим альтернативные предложения по газоснабжению. Я сейчас не могу раскрывать тех подробностей, но государственная компания и непосредственно "Укртрансгаз" понимают, как можно также с учетом наших предложений рассмотреть их и возможно решить эти вопросы», — сказал Кириленко.

Он подчеркнул, что областная власть совместно с руководством страны делают все возможное, чтобы решить проблему, но сейчас в зоне прохождения основого магистрального газопровода идут активные боевые действия.

Кириленко отметил, что на отопительный сезон рассматривается наиболее вероятный вариант, что Донецкая область будет оставаться без газа, но в то же время рассматривают, к какой ветке можно присоединиться, и это находится в рамках компетенции компании-траспортировщика газа.

Что касается обеспечения топливом для металлических печей-буржуек, он пояснил, что соответствующие расчеты для закупок сделаны, чтобы при минимальном оставшемся в области количестве жителей пройти отопительный сезон.

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