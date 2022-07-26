Опалювальний сезон без газу: На Донеччині шукають альтернативні варіанти обігріву населення

Влада Донеччини готується до проходження опалювального сезону за відсутності газопостачання в області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.



Він зазначив, що міста Донеччини вздовж усієї лінії зіткнення знаходяться під постійними обстрілами окупантів, але підготовка до опалювального сезону триває.



«Позиції всі надані за альтернативними джерелами: це електрообігрівачі, це модульні котельні для всіх об'єктів критичної інфраструктури, і це металеві печі, так звані буржуйки... Ми також дамо альтернативні пропозиції щодо газопостачання. Я зараз не можу розкривати тих подробиць, але державна компанія і безпосередньо "Укртрансгаз" розуміють, як можна з урахуванням наших пропозицій розглянути їх і можливо вирішити ці питання», — сказав Кириленко.



Він наголосив, що обласна влада спільно з керівництвом країни роблять усе можливе, щоб вирішити проблему, але зараз у зоні проходження основного магістрального газопроводу тривають активні бойові дії.



Кириленко зазначив, що на опалювальний сезон розглядається найімовірніший варіант, що Донецька область залишатиметься без газу, але водночас розглядають, до якої гілки газогону можна приєднатися, і це знаходиться в рамках компетенції компанії-траспортувальника газу.



Що стосується забезпечення паливом для металевих печей-буржуйок, він пояснив, що відповідні розрахунки для закупівель зроблені, щоб при мінімальній кількості мешканців, що залишилася, пройти опалювальний сезон.