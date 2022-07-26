Опалювальний сезон без газу: На Донеччині шукають альтернативні варіанти обігріву населення

26 липня 2022, 22:37

Опалювальний сезон без газу: На Донеччині шукають альтернативні варіанти обігріву населення

Влада Донеччини готується до проходження опалювального сезону за відсутності газопостачання в області. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко в ефірі національного телемарафону.

Він зазначив, що міста Донеччини вздовж усієї лінії зіткнення знаходяться під постійними обстрілами окупантів, але підготовка до опалювального сезону триває.

«Позиції всі надані за альтернативними джерелами: це електрообігрівачі, це модульні котельні для всіх об'єктів критичної інфраструктури, і це металеві печі, так звані буржуйки... Ми також дамо альтернативні пропозиції щодо газопостачання. Я зараз не можу розкривати тих подробиць, але державна компанія і безпосередньо "Укртрансгаз" розуміють, як можна з урахуванням наших пропозицій розглянути їх і можливо вирішити ці питання», — сказав Кириленко.

Він наголосив, що обласна влада спільно з керівництвом країни роблять усе можливе, щоб вирішити проблему, але зараз у зоні проходження основного магістрального газопроводу тривають активні бойові дії.

Кириленко зазначив, що на опалювальний сезон розглядається найімовірніший варіант, що Донецька область залишатиметься без газу, але водночас розглядають, до якої гілки газогону можна приєднатися, і це знаходиться в рамках компетенції компанії-траспортувальника газу.

Що стосується забезпечення паливом для металевих печей-буржуйок, він пояснив, що відповідні розрахунки для закупівель зроблені, щоб при мінімальній кількості мешканців, що залишилася, пройти опалювальний сезон.

Читайте також:

Мер Слов'янська: Опалювального сезону у місті не буде

Ще за темою

Місця
Донецька область
Інше
газ Опалювальний сезон газопостачання

Інші публікації

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:45
Пожежа на нафтобазі у Донецьку. «ЛНР» оголосила про захоплення Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►
21:20
Окупанти збираються знести шосту частину будинків у Маріуполі
16:19
Великобританія ввела санкції проти свого громадянина — проросійського блогера Грема Філліпса
16:15
У «ДНР» заявили про пораненого у психіатричній лікарні Донецька
15:59
Лікарі з Сєвєродонецька виїхали чи загинули. Де та як лікуються люди ►
15:41
Через Мелітополь у бік Херсона проїхало близько 80 одиниць техніки окупантів
14:35
Андрющенко розповів про бажання окупантів перейменувати Маріуполь на Жданов. У «ДНР» заперечують
12:59
«ДНР» переводить міські телефони на російський код
12:04
У Донецьку повідомили про наслідки пожежі на нафтобазі
09:47
«ДНР»: Загинув житель Горлівки, поранено двох підлітків та трьох дорослих
08:22
У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі
00:16
Кремлівський план відновлення Маріуполя. Російські «відмовники» у полоні на Луганщині. Головне за день ►
22:32
У мережі з'явився «план евакуації Криму»: що відомо? «Крим сьогодні» ►
21:51
СММ ОБСЄ відкинула звинувачення проти затриманих співробітників у Донецьку та Луганську
18:55
«ЛНР»: Міські телефони Луганська переводять на російський код
Всі новини
23:45
Пожежа на нафтобазі у Донецьку. «ЛНР» оголосила про захоплення Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►
23:38
«Ціновий газовий терор»: Зеленський закликав до нових санкцій проти Росії
22:58
Окупанти захопили селище Новолуганське — Світлодарська ВЦА
22:37
Опалювальний сезон без газу: На Донеччині шукають альтернативні варіанти обігріву населення
21:48
Влада визначилась із кандидатурою нового генпрокурора — ЗМІ
21:20
Окупанти збираються знести шосту частину будинків у Маріуполі
20:59
У Держдумі РФ запропонували визнати Україну «терористичною державою»
20:58
Під уламками будинку культури у Чугуєві загинули троє людей
20:30
Зеленський отримав премію Уінстона Черчілля за лідерство
19:58
Зеленський назвав критичні терміни деокупації українських територій — Politico
19:41
Обстріл Красногорівки: Окупанти вдарили по будинку з маленькою дитиною
19:17
Путін пропонує Ердогану налагодити виробництво «Байракторів» у Росії
18:58
У Генштабі ЗСУ поки не підтвердили захоплення Вуглегірської ТЕС
18:34
ЗСУ вдарили по казармах окупантів у Лисичанську
17:59
Сім'ї зниклих в Україні російських військових звернулися до Путіна
Всі новини
ВІДЕО
Пожежа на нафтобазі у Донецьку. «ЛНР» оголосила про захоплення Вуглегірської ТЕС. Головне за день ►
26 липня, 23:45
Лікарі з Сєвєродонецька виїхали чи загинули. Де та як лікуються люди ►
26 липня, 15:59
У Донецьку — масштабна пожежа на нафтобазі
26 липня, 08:22

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти