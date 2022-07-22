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Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление

22 июля 2022, 13:34

Кабмин установил цены на газ до весны следующего года и ограничил потребление

Кабмин зафиксировал цены на газ для производителей тепла и бюджетных учреждений, потребление будет сокращено на 10%. Об этом говорится в постановлении от 19 июля 2022 года № 812.

Согласно постановлению, ООО «Газоснабжающая компания "Нафтогаз Трейдинг"» поставляет с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года природный газ по ценам:

- для нужд производства тепловой энергии для предоставления услуг по поставке тепловой энергии и поставке горячей воды населению - 7 420 гривен с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

- бюджетным учреждениям - 16 390 гривен с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

- для других нужд - 38 325,5 гривны с учетом НДС за 1000 кубометров газа (без учета тарифа на услуги по транспортировке).

Согласно решению, фиксированные объемы природного газа определяются Министерством развития громад и территорий в помесячной разбивке на период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года на уровне на 10% меньше общих фиксированных объемов природного газа, которые были предусмотрены соответствующим производителям тепловой энергии условиям договора поставки природного газа на 2021-2024 годы.

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