Украинский Forbes подсчитал, сколько потерял из-за войны Ахметов

Состояние украинского бизнесмена Рината Ахметова с начала полномасштабного вторжения России в Украину упали на 64%. Об этом свидетельствуют данные Forbes-Украина.



В начале 2022 года издание оценивало их в 13,7 млрд долларов, а по состоянию на июль – в 4,9 млрд долларов.



В частности, «Метинвест» потерял 2/3 бизнеса, который раньше оценивался в 3 млрд долларов. Из них на долю Ахметова приходится 2,25 млрд долларов.



Также издание обновило оценку ДТЭК — сейчас она составляет 580 млн долларов, а до войны составила 1,92 млрд долларов.



Самым важным из остальных активов остаются частная и коммерческая недвижимость стоимостью 650 млн долл., ПУМБ (250 млн долларов) и транспортная компания «Лемтранс» (225 млн долларов).



Как пишет издание, оценить наличные средства и другие ликвидные активы Ахметова непросто, ведь он не представляет имущественных деклараций. В связи с предыдущими выплатами дивидендов эта сумма может составить 300 млн долларов.



Стоимость элитного транспорта Рината Ахметова Forbes оценивает в 160 млн долларов, его главная составляющая – яхта Valerie выставлена ​​на продажу за 89 млн евро.



Футбольный клуб «Шахтер» также подешевел – на 45% до 150 млн долларов, большую часть из которых составляет трансферная стоимость футболистов.



В компании Ахметова System Capital Management такую ​​оценку комментируют очень осторожно.



«Любая оценка стоимости активов во время войны, с нашей точки зрения, будет с высокой вероятностью ошибочной», - отметили в пресс-службе СКМ.



В компании добавили, что их оценка ущерба в связи с активной фазой боевых действий и увеличением количества ракетных обстрелов украинских территорий в настоящее время в полном объеме пока невозможна, но ее обязательно проведут позже.



Холдинг ожидает, что сумма будет составлять десятки миллиардов долларов США.