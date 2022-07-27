Український Forbes підрахував, скільки втратив через війну Ахметов

Статки українського бізнесмена Ріната Ахметова від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну зменшилися на 64%. Про це свідчать дані Forbes-України.



На початку 2022 року видання оцінювало їх у 13,7 млрд доларів, а станом на липень – у 4,9 млрд доларів.



Зокрема, «Метінвест» втратив 2/3 бізнесу, який раніше оцінювався у 3 млрд доларів. З них на частку Ахметова припадає 2,25 млрд доларів.



Також видання оновило оцінку ДТЕК — зараз вона становить 580 млн доларів, а до війни склала 1,92 млрд доларів.



Найважливішим з решти активів залишаються приватна та комерційна нерухомість вартістю 650 млн дол., ПУМБ (250 млн доларів) та транспортна компанія «Лемтранс» (225 млн доларів).



Як пише видання, оцінити готівку та інші ліквідні активи Ахметова непросто, адже він не подає майнових декларацій. У зв'язку з попередніми виплатами дивідендів ця сума може становити 300 млн доларів.



Вартість елітного транспорту Ріната Ахметова Forbes оцінює в 160 млн доларів, його головна складова – яхта Valerie виставлена ​​на продаж за 89 млн євро.



Футбольний клуб «Шахтар» також подешевшав – на 45% до 150 млн доларів, більшу частину яких складає трансферна вартість футболістів.



У компанії Ахметова System Capital Management таку оцінку коментують дуже обережно.



«Будь-яка оцінка вартості активів під час війни, на наш погляд, буде з високою ймовірністю помилковою», - зазначили у прес-службі СКМ.



У компанії додали, що їхня оцінка збитків у зв'язку з активною фазою бойових дій і збільшенням кількості ракетних обстрілів українських територій наразі в повному обсязі поки що неможлива, але її обов'язково проведуть пізніше.



Холдинг очікує, що сума становитиме десятки мільярдів доларів США.