В оккупированном Мариуполе продолжает расти уровень смертности — Андрющенко

Уровень смертности в оккупированном армией России Мариуполе продолжает расти, в течение прошлой недели в скорой помощи одной самых маленьких больниц города умерло 36 мариупольцев. Об этом сообщает советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, отметив, что в среднем возраст умерших 60 лет.



Также он написал, что в этой больнице всего в среднем на лечении находится 170 человек, из чего сделал вывод, что умирает в медучреждении оккупированного Мариуполя не менее 20% от всех больных, то есть каждый пятый.



«По сравнению с довоенным временем, когда уровень смертности в больницах не превышал 5 процентов, а общая цифра по городу равнялась данным только из одной оккупированной больницы можно увидеть, что при уменьшении людей в 4-5 раз смертность от естественных причин выросла уже впятеро и сохраняет тенденцию роста» - отметил Андрющенко.

Ранее в Мариупольском городском совете сообщили, что оккупанты начали фильтрацию мариупольцев в возрасте от 70 лет.