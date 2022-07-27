Рівень смертності в окупованому армією Росії Маріуполі продовжує зростати, протягом минулого тижня у швидкій допомозі однієї з найменших лікарень міста померло 36 маріупольців. Про це повідомляє радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, зазначивши, що в середньому вік померлих 60 років.



Також він написав, що в цій лікарні всього в середньому на лікуванні перебуває 170 осіб, з чого зробив висновок, що вмирає в медзакладі окупованого Маріуполя щонайменше 20% від усіх хворих, тобто кожен п'ятий.



«В порівнянні до військовим часом, де рівень смертності в лікарнях не перевищував 5 відсотків, а загальна цифра по місту дорівнювала даним лише одній окупованій лікарні можно побачити, що при зменьшення людей в 4-5 разів смертність від природних причин зросла вже в п’ятеро і зберігає тенденцію росту» - наголосив Андрющенко.

Раніше в Маріупольській міській раді повідомили, що окупанти розпочали фільтрацію маріупольців віком від 70 років.