В Херсоне взорвался автомобиль с коллаборантами: двое раненых

В Херсоне взорвался автомобиль «полиции» российской оккупационной администрации. Два человека получили ранения. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на главу оккупационной администрации области.



Сколько человек было в автомобиле, не указывается. Уточняется, что взрывное устройство сработало на пути проезда автомобиля.



По данным херсонского издания «Мост», взрыв произошел на проспекте Адмирала Сенявина 27 июля примерно в 12:20.



В июне на этом же месте получил ранения херсонский коллаборант и глава «херсонского управления службы исполнения наказаний» Евгений Соболев.