У Херсоні вибухнув автомобіль із колаборантами: двоє поранених

У Херсоні вибухнув автомобіль «поліції» російської окупаційної адміністрації. Двоє людей отримали поранення. Про це пише «РИА Новости» із посиланням на голову окупаційної адміністрації області.



Скільки людей було в автомобілі, не вказується. Уточнюється, що вибуховий пристрій спрацював по дорозі проїзду автомобіля.



За даними херсонського видання «Міст», вибух стався на проспекті Адмірала Сенявіна 27 липня приблизно о 12:20.



У червні на цьому ж місці отримав поранення херсонський колаборант та голова «херсонського управління служби виконання покарань» Євген Соболєв.