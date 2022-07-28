Бои продолжаются: Жителей Донецкой области предупредили, что нужно готовиться к эвакуации

Жителям Донецкой области необходимо готовиться к эвакуации. Об этом заявила вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.



«В Донецкой области продолжаются бои. Враг продолжает целенаправленно разрушать гражданскую инфраструктуру: нет газоснабжения, возможны проблемы с электро- и водоснабжением. Впереди осенне-зимний период», — отметила Верещук.



По ее словам, поэтому людей нужно перевозить в более безопасные регионы. Особенно женщин, детей, стариков, а также больных и маломобильных.



«Итак, готовим жителей Донецкой области к эвакуации! Создан штаб, разворачиваем силы и средства. Области в центре и на западе страны готовятся принимать наших людей с востока», — подчеркнула министр.



Она обратилась к жителям Донетчины.



«Если не эвакуируетесь, когда это возможно, потом можете оказаться в ситуации, когда вы без электричества и воды, без тепла и связи, без лекарств и пищи, под обстрелами, подвергаете себя и своих близких смертельной опасности. Нет причин так поступать. Эвакуируйтесь. Вовремя. Поэтому будьте мудры и готовьтесь к эвакуации!», — призвала Верещук.

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