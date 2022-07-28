Точаться бої: Жителів Донецької області попередили, що потрібно готуватися до евакуації

Мешканцям Донецької області потрібно готуватися до евакуації. Про це заявила віцепрем'єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.



«На Донеччині тривають бої. Ворог продовжує цілеспрямовано руйнувати громадянську інфраструктуру: немає газопостачання, можливі проблеми з електро- та водопостачанням. Попереду осінньо-зимовий період», — зазначила Верещук.



За її словами, тому людей потрібно перевозити до безпечніших регіонів. Особливо жінок, дітей, старих, а також хворих та маломобільних.



«Отже, готуємо мешканців Донецької області до евакуації! Створено штаб, розгортаємо сили та засоби. Області в центрі та на заході країни готуються приймати наших людей зі сходу», — наголосила міністерка.



Вона звернулася до жителів Донеччини.



«Якщо не евакуюєтеся, коли це можливо, потім можете опинитися в ситуації, коли ви без електрики та води, без тепла й зв'язку, без ліків та їжі, під обстрілами, наражаєте себе та своїх близьких на смертельну небезпеку. Немає причин так чинити. Евакуюйтеся. Вчасно. Тож будьте мудрі та готуйтеся до евакуації!», — закликала Верещук.

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