«ЛНР»: В Новоайдарском районе на взрывном устройстве подорвался подросток

Из-за взрыва неустановленного устройства подросток из села Чабановка Новоайдарского района лишился фаланг трех пальцев. Об этом сообщает пресс-служба «МЧС ЛНР».



17-летний пострадавший поступил в приемное отделение больницы пгт Новоайдар 27 июля в 18:30 с минно-взрывной травмой (МВТ).



Со слов пострадавшего, он в районе школы поднял с земли предмет в виде трубки.



На месте ему оказали медицинскую помощь, после чего госпитализировали в детскую клиническую больницу Луганска с диагнозом «МВТ, травматическая ампутация фаланг 1, 2 ,3 пальцев правой кисти, осколочные ранения мягких тканей лица, верхних и нижних конечностей, баротравма».