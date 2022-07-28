«ЛНР»: У Новоайдарському районі на вибуховому пристрої підірвався підліток

Через вибух невстановленого пристрою підліток із села Чабанівка Новоайдарського району втратив фаланги трьох пальців. Про це повідомляє прес-служба «МНС ЛНР».



17-річний постраждалий надійшов до приймального відділення лікарні смт Новоайдар 27 липня о 18:30 з мінно-вибуховою травмою (МВТ).



За словами постраждалого, він у районі школи підняв із землі предмет у вигляді трубки.



На місці йому надали медичну допомогу, після чого госпіталізували до дитячої клінічної лікарні Луганська з діагнозом «МВТ, травматична ампутація фаланг 1, 2,3 пальців правої кисті, осколкові поранення м'яких тканин обличчя, верхніх та нижніх кінцівок, баротравма».