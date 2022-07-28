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Оккупированный Донецк под обстрелом: Есть пострадавшие, горит завод

28 июля 2022, 10:48

Оккупированный Донецк под обстрелом: Есть пострадавшие, горит завод

В оккупированном Донецке. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк» В оккупированном Донецке. Фото: Telegram-канал «Типичный Донецк»

Подконтрольный группировке «ДНР» Донецк сегодня попал под обстрел. Есть пострадавшие. Об этом заявил глава оккупационной «администрации» города Алексей Кулемзин.

По его словам, с раннего утра под обстрелами — Куйбышевский, Киевский и Кировский районы. Кулемзин утверждает, что «прилеты» — из артиллерии калибром 152 мм. В Кировском районе возле продуктового магазина ранена женщина 1959 года рождения, ее доставили в больницу. Есть пострадавший и в частном доме в Куйбышевском районе, его данные устанавливаются.

В Telegram-канале «Типичный Донецк» люди публикуют фото из разных районов.

Сообщается, что горит завод по производству полиэтиленовых пакетов.



Также дончане показали воронку от снаряда у СТО в Кировском районе.

Дым виден с района Путиловского автовокзала:



Ранее «ДНР» заявила о гибели четырех человек от обстрелов за сутки. 11 человек ранены. По информации Донецкой областной военной администрации, на подконтрольной территории от обстрелов за сутки погибли пять человек, восемь ранены. 

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