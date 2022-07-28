Окупований Донецьк під обстрілом: Є постраждалі, горить завод

В окупованому Донецьку. Фото: Telegram-канал «Типовий Донецьк»

Підконтрольний угрупованню «ДНР» Донецьк сьогодні потрапив під обстріл. Є постраждалі. Про це заявив голова окупаційної «адміністрації» міста Олексій Кулемзін.



За його словами, від самого ранку під обстрілами — Куйбишевський, Київський та Кіровський райони. Кулемзін стверджує, що «прильоти» — з артилерії калібром 152 мм. У Кіровському районі біля продуктового магазину поранено жінку 1959 року народження, її доправили до лікарні. Є постраждалий й у приватному будинку в Куйбишевському районі, його дані встановлюються.



У Telegram-каналі «Типовий Донецьк» люди публікують фото з різних районів.

Повідомляється, що горить завод із виробництва поліетиленових пакетів.







Також донеччани показали вирву від снаряда біля СТО у Кіровському районі.

Дим видно з району Путилівського автовокзалу:







Раніше «ДНР» заявила про загибель чотирьох людей від обстрілу за добу. 11 людей поранено. За інформацією Донецької обласної військової адміністрації, на підконтрольній території від обстрілів за добу загинули п'ятеро людей, вісім поранено.



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