Армия РФ ракетами «Калибр» обстреляла военную часть в Лютеже Киевской области

Российская армия утром 28 июля обстреляла военную часть в Лютеже Киевской области. Об этом на брифинге сообщил представитель Генштаба ВСУ Алексей Громов.



По словам Громова, около 5 утра по Лютежу было выпущено 6 крылатых ракет «Калибр». Он сообщил, что в настоящее время известно об одном разрушенном в следствие обстрела здании и повреждениях еще двух.



«Кроме того, одна крылатая ракета была сбита в воздухе над Бучанским карьером. Противник нанес ракетный удар с акватории Черного моря, из района мыса Фиолент», - сообщил Громов.

Также он сообщил, что российские оккупанты обстреляли Гончаровское Черниговской области.

«По Черниговской области. С 5 часов 25 минут до 6 часов 30 минут по населенному пункту Гончаровское Черниговской области также были нанесены обстрелы реактивными системами залпового огня - около 20 снарядов по позициям наших войск. Сейчас установлено, что запуски были совершены из района населенного пункта Зябров Республики Беларусь. Есть потери в нашем личном составе, потери уточняются», - отметили в Генштабе ВСУ.



Кроме того Громов назвал маловероятным вероятность наступления российских войск с территории Беларуси, однако уточнил, что могут быть провокации.

Ранее глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщил, что российские войска нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района.