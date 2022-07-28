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Войска РФ нанесли ракетные удары по Киевской области

Обновлено
28 июля 2022, 06:24

Войска РФ нанесли ракетные удары по Киевской области

Войска России нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Алексей Кулеба.

«Обстрелян объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы», — отметил он.

Жители Киевской области рассказали «Новостям Донбасса», что слышали взрывы сначала около 4:50. Также были слышны звуки, похожие на работу ПВО.

Местные телеграм-каналы писали, что на месте одного из «прилетов» возник пожар.

Затем несколько взрывов на Киевщине были слышны около 5:45.

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