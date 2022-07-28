Армія РФ ракетами «Калібр» обстріляла військову частину у Лютежі Київської області

Російська армія вранці 28 липня обстріляла військову частину у Лютежі Київської області. Про це на брифінгу повідомив представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов.



За словами Громова, близько 5 ранку по місту Лютеж було випущено 6 крилатих ракет «Калібр». Він повідомив, що наразі відомо про одну зруйновану внаслідок обстрілу будівлю та пошкодження ще двох.



«Крім того, одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар'єром. Противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря з району мису Фіолент», - повідомив Громов.

Також він повідомив, що російські окупанти обстріляли Гончарівське на Чернігівщині.

«По Чернігівській області. З 5 години 25 хвилин до 6 години 30 хвилин по населеному пункту Гончарівське Чернігівської області також було нанесено обстріл реактивними системами залпового вогню – близько 20 снарядів по позиціям наших військ. Наразі встановлено, що запуски були здійснені з району населеного пункту Зябрів Республіки Білорусь. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються», - зазначили у Генштабі ЗСУ.



Крім того, Громов назвав малоймовірним ймовірність нападу російських військ з території Білорусі, проте уточнив, що можуть бути провокації.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що російські війська завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району.