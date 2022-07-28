Армія РФ ракетами «Калібр» обстріляла військову частину у Лютежі Київської області

28 липня 2022, 13:46

Армія РФ ракетами «Калібр» обстріляла військову частину у Лютежі Київської області

Російська армія вранці 28 липня обстріляла військову частину у Лютежі Київської області. Про це на брифінгу повідомив представник Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

За словами Громова, близько 5 ранку по місту Лютеж було випущено 6 крилатих ракет «Калібр». Він повідомив, що наразі відомо про одну зруйновану внаслідок обстрілу будівлю та пошкодження ще двох.

«Крім того, одну крилату ракету було збито в повітрі над Бучанським кар'єром. Противник завдав ракетного удару з акваторії Чорного моря з району мису Фіолент», - повідомив Громов.

Також він повідомив, що російські окупанти обстріляли Гончарівське на Чернігівщині.

«По Чернігівській області. З 5 години 25 хвилин до 6 години 30 хвилин по населеному пункту Гончарівське Чернігівської області також було нанесено обстріл реактивними системами залпового вогню – близько 20 снарядів по позиціям наших військ. Наразі встановлено, що запуски були здійснені з району населеного пункту Зябрів Республіки Білорусь. Є втрати у нашому особовому складі, втрати уточнюються», - зазначили у Генштабі ЗСУ.

Крім того, Громов назвав малоймовірним ймовірність нападу російських військ з території Білорусі, проте уточнив, що можуть бути провокації.

Раніше голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба повідомив, що російські війська завдали ракетного удару по одній із громад Вишгородського району.

Ще за темою

Місця
Київсьска область
Організації
Генштаб ЗСУ
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
13:59
Офіційно близько 20 мешканців Мелітополя перебувають у російському полоні – мер
10:48
Окупований Донецьк під обстрілом: Є постраждалі, горить завод
10:19
«ЛНР»: У Новоайдарському районі на вибуховому пристрої підірвався підліток
09:39
ЗСУ відбили атаки військ РФ у районі Білогорівки та Верхньокам'янського на Луганщині — Гайдай
09:13
«ДНР»: За добу загинуло четверо людей, ще 11 отримали поранення
21:34
В окупованій Горлівці пожежа на території машзаводу
18:59
Глава «ДНР» заявив, що «настав час звільняти» Київ, Чернігів та інші українські міста
18:01
У Херсоні вибухнув автомобіль із колаборантами: двоє поранених
17:03
Міноборони Росії запустило пором з Єйська до окупованого Маріуполя
16:37
Голова угрупування «ДНР» Пушилін перебуває в Білорусі – ЗМІ
16:26
Про ступінь пошкоджень Антонівського мосту після обстрілу розповіли у Херсонській ОВА
16:23
Якщо «ДНР» зносить будинок чи зламує квартиру: Як протидіяти та знизити ризики
15:10
В окупованому Маріуполі продовжує зростати рівень смертності — Андрющенко
14:35
«ДНР»: У Донецьку через обстріли загинули двоє чоловіків
13:16
Окупанти заявили, що залізничний міст під Херсоном також пошкоджено
Всі новини
14:19
У 15 населених пунктах Донецької області відновлено електропостачання
13:59
Офіційно близько 20 мешканців Мелітополя перебувають у російському полоні – мер
13:46
Армія РФ ракетами «Калібр» обстріляла військову частину у Лютежі Київської області
13:29
У Бахмуті під завалами готелю може перебувати ще одна людина – ДСНС
13:04
«Зачекайте ще»: У Міноборони пояснили затримку з додатковими виплатами військовим
12:51
Депортовані до Росії мешканці Маріуполя повертаються в Україну через Білорусь – Тимошенко
12:36
ГУР отримає майже 1,3 мільярда на озброєння та виплати військовим
12:35
У Кропивницькому чути звуки вибухів. ЗМІ повідомляють про два удари по місту
12:06
У Сумській ОВА розповіли про обстріл регіону російськими військами
12:05
У Миколаєві обстрілом зруйновано школу
11:54
Вранці російська армія обстріляла РСЗВ Криворізький район. Є загиблий та поранені
11:34
Керівником САП став Олександр Клименко. Його затвердив новий генпрокурор
11:21
Через ранкові обстріли в Чугуєві спалахнули будинки, одна людина постраждала
10:48
Окупований Донецьк під обстрілом: Є постраждалі, горить завод
10:43
Російська армія завдала 44 ударів по території Донецької області за добу
Всі новини
ВІДЕО
Окупований Донецьк під обстрілом: Є постраждалі, горить завод
28 липня, 10:48
У прифронтовому Слов'янську продовжують організовувати «пенсійні рейси»
27 липня, 23:17
В Авдіївці потужні вибухи, місто в диму
27 липня, 15:24

«Новини Донбасу» © 2022, усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Цю версію сайту створено за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиція — цими символами позначається матеріал, розміщений на правах реклами.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Політика сайтуПолітика конфіденційностіРекламаКонтакти