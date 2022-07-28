Официально около 20-ти жителей Мелитополя находятся в российском плену – мэр

Согласно официальным данным, около 20-ти мирных жителей Мелитополя находятся в плену у российских оккупантов. Об этом во время брифинга сообщил мэр города Иван Федоров.



«Точной цифры, конечно, нет. Но согласно официальному реестру, который мы ведем при поддержки областной военной администрации (это если родственники, родители, друзья заявили и официально зарегистрировали тех людей, которых взяли в плен), то на сегодняшний день около 20-ти людей находятся в плену, и это только по городу Мелитополь», – сказал он.



Федоров считает, что реальное количество мелитопольцев, находящихся в плену, значительно превышает эти цифры.



«По официальному реестру, это около 20-ти лиц, но точно можно удвоить, а то и утроить эту цифру, и тогда мы сможем поучить реальное количество находящихся в плену», – добавил мэр Мелитополя.



Кроме того, он отметил, что противник в общем усиливает давление на мирных граждан, в частности, в рамках намерения провести «референдум». По его словам, это выражается в массовых похищениях людей и пытками над ними.