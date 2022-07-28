Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Краматорск Бахмут

Официально около 20-ти жителей Мелитополя находятся в российском плену – мэр

28 июля 2022, 13:59

Официально около 20-ти жителей Мелитополя находятся в российском плену – мэр

Согласно официальным данным, около 20-ти мирных жителей Мелитополя находятся в плену у российских оккупантов. Об этом во время брифинга сообщил мэр города Иван Федоров.

«Точной цифры, конечно, нет. Но согласно официальному реестру, который мы ведем при поддержки областной военной администрации (это если родственники, родители, друзья заявили и официально зарегистрировали тех людей, которых взяли в плен), то на сегодняшний день около 20-ти людей находятся в плену, и это только по городу Мелитополь», – сказал он.

Федоров считает, что реальное количество мелитопольцев, находящихся в плену, значительно превышает эти цифры.

«По официальному реестру, это около 20-ти лиц, но точно можно удвоить, а то и утроить эту цифру, и тогда мы сможем поучить реальное количество находящихся в плену», – добавил мэр Мелитополя.

Кроме того, он отметил, что противник в общем усиливает давление на мирных граждан, в частности, в рамках намерения провести «референдум». По его словам, это выражается в массовых похищениях людей и пытками над ними.

Еще по теме

Места
Мелитополь
Прочее
пленные

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
13:59
Официально около 20-ти жителей Мелитополя находятся в российском плену – мэр
10:48
Оккупированный Донецк под обстрелом: Есть пострадавшие, горит завод
10:19
«ЛНР»: В Новоайдарском районе на взрывном устройстве подорвался подросток
09:39
ВСУ отбили атаки войск РФ в районе Белогоровки и Верхнекаменского на Луганщине — Гайдай
09:13
«ДНР»: За сутки погибли четыре человека, еще 11 получили ранения
21:34
В оккупированной Горловке пожар на территории машзавода
18:59
Глава «ДНР» заявил, что «пришло время освобождать» Киев, Чернигов и другие украинские города
18:01
В Херсоне взорвался автомобиль с коллаборантами: двое раненых
17:03
Минобороны России запустило паром из Ейска в оккупированный Мариуполь
16:37
Глава группировки «ДНР» Пушилин находится в Беларуси — СМИ
16:26
О степени повреждений Антоновского моста после обстрела рассказали в Херсонской ОВА
16:23
Если «ДНР» сносит дом или вскрывает квартиру: Как противодействовать и снизить риски
15:10
В оккупированном Мариуполе продолжает расти уровень смертности — Андрющенко
14:35
«ДНР»: В Донецке из-за обстрелов погибли двое мужчин
13:16
Оккупанты заявили, что железнодорожный мост под Херсоном также поврежден
все новости
15:50
Ракетный удар по Кропивницкому: Пять человек погибли, еще 25 ранены
15:47
ВСУ за две недели освободили три населенных пункта в Херсонской области
15:19
В Запорожье водитель BMW смял несколько машин и въехал в людей на газоне
15:10
Латвия окажет дополнительную военную помощь Украине
14:46
Из-за ракетных обстрелов Киевской области пострадали 15 человек — Нацполиция
14:19
В 15 населенных пунктах Донецкой области восстановили электроснабжение
13:59
Официально около 20-ти жителей Мелитополя находятся в российском плену – мэр
13:46
Армия РФ ракетами «Калибр» обстреляла военную часть в Лютеже Киевской области
13:29
В Бахмуте под завалами отеля может находиться ещё один человек – ГСЧС
13:04
«Подождите еще»: В Минобороны пояснили задержку с дополнительными выплатами военным
12:51
Депортированные в Россию жители Мариуполя возвращаются в Украину через Беларусь – Тимошенко
12:36
ГУР получит почти 1,3 миллиарда на вооружение и выплаты военным
12:35
В Кропивницком слышны звуки взрывов. СМИ сообщают о двух ударах по городу
12:06
В Сумской ОВА рассказали об обстрелах региона российскими войсками
12:05
В Николаеве обстрелом разрушена школа
все новости
ВИДЕО
Оккупированный Донецк под обстрелом: Есть пострадавшие, горит завод
28 июля, 10:48
В прифронтовом Славянске продолжают организовывать «пенсионные рейсы»
27 июля, 23:17
В Авдеевке мощные взрывы, город в дыму
27 июля, 15:24

«Новости Донбасса» © 2022, все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

®, Промо, PR, Спецпроект, Позиция — этими символами обозначается материал, который размещен на правах рекламы.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».

Все опубликованные фотографии Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.

Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРекламаКонтакты