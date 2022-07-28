Офіційно близько 20 мешканців Мелітополя перебувають у російському полоні – мер

Згідно з офіційними даними, близько 20 мирних жителів Мелітополя перебувають у полоні у російських окупантів. Про це під час брифінгу повідомив міський голова Іван Федоров.



«Точної цифри, звісно, немає. Але згідно з офіційним реєстром, який ми ведемо за підтримки обласної військової адміністрації (це якщо родичі, батьки, друзі заявили та офіційно зареєстрували тих людей, яких взяли в полон), то на сьогоднішній день близько 20 людей перебувають у полоні, і це тільки по місту Мелітополь», – сказав він.



Федоров вважає, що реальна кількість мелітопольців, які перебувають у полоні, значно перевищує ці цифри.



«За офіційним реєстром, це близько 20 осіб, але точно можна подвоїти, а то й потроїти цю цифру, і тоді ми зможемо знати реальну кількість полонених», – додав мер Мелітополя.



Крім того, він зазначив, що противник загалом посилює тиск на мирних громадян, зокрема, в рамках наміру провести "референдум". За його словами, це виявляється у масових викраденнях людей та тортурами над ними.