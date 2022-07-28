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На оккупированной части Харьковщины начнут выдавать российские паспорта

28 июля 2022, 18:43

На оккупированной части Харьковщины начнут выдавать российские паспорта

На захваченных оккупантами территориях Харьковской области начали прием документов на получение российского гражданства. Об этом заявил глава оккупационной «администрации» региона Виталий Ганчев, передает «РИА Новости».

«Принимать документы будут для упрощенного оформления, выдачу планируется осуществлять на территории Харьковской области, то есть выезжать за пределы людям не придется. На данный момент мы только начали формировать базу данных населения для получения российского гражданства», — сказал Ганчев.

Ранее паспорта РФ начали выдавать на оккупированных территориях Херсонской и Запорожской областей, для чего были открыты центры выдачи документов.

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