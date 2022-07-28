На окупованій частині Харківщини почнуть видавати російські паспорти

На захоплених окупантами територіях Харківської області розпочали прийом документів на отримання російського громадянства. Про це заявив голова окупаційної «адміністрації» регіону Віталій Ганчев, повідомляє «РИА Новости».



«Прийматимуть документи для спрощеного оформлення, видачу планується здійснювати на території Харківської області, тобто виїжджати за межі людям не доведеться. На даний момент ми тільки почали формувати базу даних населення для набуття російського громадянства», — сказав Ганчев.



Раніше паспорти РФ почали видавати на окупованих територіях Херсонської та Запорізької областей, для чого було відкрито центри видачі документів.

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