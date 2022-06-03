ЕС не признает выдачу российских паспортов жителям Херсона и Запорожья

Евросоюз не признает и осуждает выдачу российских паспортов жителям Херсона и Запорожья. Об этом заявил Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, передает ТАСС.



Президент Владимир Путин подписал 25 мая указ о приеме в упрощенном порядке в гражданство Российской Федерации жителей Запорожской и Херсонской областей Украины.



В МИД Украины осудили указ Путина. Украинские дипломаты считают, что это путь к принуждению жителей временно захваченных армией РФ территорий приобретать российское гражданство.