Кириленко: По Бахмуту четыре раза ударили из «Ураганов», число жертв растет

Россияне сегодня накрыли Бахмут огнем из «Ураганов». Погибли как минимум три человека, и еще трое ранены. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.



По его словам, россияне обстреляли город из «Ураганов» четыре раза за сегодняшний день.



«Уже сейчас известно о по меньшей мере трех погибших и троих раненых. Повреждены 6 многоквартирных и 6 частных домов», — уточнил Кириленко.



Глава области добавил, что по предварительной информации, россияне применили кассетные боеприпасы.