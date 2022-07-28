Кириленко: По Бахмуту чотири рази вдарили з «Ураганів», кількість жертв зростає

Наслідки обстрілу Бахмуту. Фото: Павло Кириленко

Росіяни сьогодні накрили Бахмут вогнем із «Ураганів». Загинули щонайменше троє людей, і ще троє поранені. Про це повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



За його словами, росіяни обстріляли місто з «Ураганів» чотири рази за сьогодні.



«Вже зараз відомо про щонайменше трьох загиблих та трьох поранених. Пошкоджено 6 багатоквартирних та 6 приватних будинків», — уточнив Кириленко.



Глава області додав, що, за попередньою інформацією, росіяни застосували касетні боєприпаси.