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Оккупанты захватили село вблизи Соледара и взяли в плен фермеров

28 июля 2022, 21:56

Оккупанты захватили село вблизи Соледара и взяли в плен фермеров

Возле Соледара российские войска оккупировали село Стряповка. Недавно там попали в плен два фермера, которые приехали забрать вещи, передает «Вільне радіо».

Информацию об оккупации села сообщил руководитель Соледарской военной администрации Сергей Гошко.

«Стряповка, к сожалению, уже оккупирована. Это произошло на этой неделе», — сказал Гошко.

Издание пишет, что недавно к журналистам обратились родственники фермеров, которые уехали в Стряповку забрать свои вещи и попали в плен к оккупантам. Захватчики утверждают, что они якобы собирали данные для ВСУ о расположении российских войск.

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