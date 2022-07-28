Оккупанты захватили село вблизи Соледара и взяли в плен фермеров

Возле Соледара российские войска оккупировали село Стряповка. Недавно там попали в плен два фермера, которые приехали забрать вещи, передает «Вільне радіо».



Информацию об оккупации села сообщил руководитель Соледарской военной администрации Сергей Гошко.



«Стряповка, к сожалению, уже оккупирована. Это произошло на этой неделе», — сказал Гошко.



Издание пишет, что недавно к журналистам обратились родственники фермеров, которые уехали в Стряповку забрать свои вещи и попали в плен к оккупантам. Захватчики утверждают, что они якобы собирали данные для ВСУ о расположении российских войск.