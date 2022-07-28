Окупанти захопили село поблизу Соледара та взяли в полон фермерів

28 липня 2022, 21:56

Окупанти захопили село поблизу Соледара та взяли в полон фермерів

Біля Соледара російські війська окупували село Стряпівка. Нещодавно там потрапили в полон два фермери, які приїхали забрати речі, повідомляє «Вільне радіо».

Інформацію щодо окупації села повідомив керівник Соледарської військової адміністрації Сергій Гошко.

«Стряпівка, на жаль, вже окупована. Це сталося цього тижня», — сказав Гошко.

Видання пише, що нещодавно до журналістів звернулися родичі фермерів, які поїхали до Стряпівки забрати свої речі та потрапили в полон до окупантів. Загарбники стверджують, що вони нібито збирали дані для ЗСУ про розташування російських військ.

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