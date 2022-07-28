Обстрелы Донецкой области, перспективы войск РФ. Главное за день ►

Ежедневная сводка «Новости Донбасса» по ситуации на Востоке Украины и по всей стране. Сегодня в выпуске:

Обстрел Торецка. В Бахмуте продолжают разбирать завалы отеля «Атлант» — там может находиться один человек.

Под Святогорском продолжаются бои. Несмотря на обстрелы идет эвакуация. В том числе и из Святогорской лавры.

У РФ хватит ресурсов только на две наступательные операции: на Северск и на Бахмут — Институт изучения войны.

В Кремле подтвердили намерение захватить всю Украину. Данные о погибших российских солдатах назвали фейком.

Российские войска отошли после атаки на участке между Белогоровкой и Верхнекаменским. В захваченном Рубежном жители жалуются на безвластие.

Обстрелы в Донецке — горит завод по производству пластиковых пакетов.