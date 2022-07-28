Обстріл Донецької області, перспективи військ РФ. Головне за день ►

Щоденне зведення «Новини Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні. Сьогодні у випуску:

Обстріл Торецька. У Бахмуті продовжують розбирати завали готелю «Атлант» — там може бути одна людина.

Під Святогірськом тривають бої. Незважаючи на обстріл, триває евакуація. У тому числі і зі Святогірської лаври.

РФ вистачить ресурсів тільки на дві наступальні операції: на Сіверськ і на Бахмут — Інститут вивчення війни.

У Кремлі підтвердили наміри захопити всю Україну. Дані про загиблих російських солдатів назвали фейком.

Російські війська відійшли після атаки на ділянці між Білогорівкою та Верхньокам'янським. У захопленому Рубіжному мешканці скаржаться на безвладдя.

Обстріли в Донецьку – горить завод із виробництва пластикових пакетів.