Ночью российская армия обстреляла два района Днепропетровской области

Ночью 29 июля оккупанты ударили по Никопольскому и Криворожскому районам Днепропетровской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.



Он отметил, что по Никополю российские войска стреляли из «Градов». Более 40 прилетов по одному из жилых кварталов города. Из-за чего повреждены 6 частных домов, хозяйственные постройки, а несколько тысяч никопольчан проживающих в частном секторе остались без света из-за обрыва линий электропередач.

По предварительной информации Валентина Резниченко, люди не пострадали.

В местах обстрелов работают специалисты ГСЧС и электрики.

Валентин Резниченко к тому же сообщил, что из ствольной артиллерии оккупанты обстреляли Зеленодольскую общину, обошлось без жертв и разрушений.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что ночью 29 июля российские войска обстреляли центр города.