Вночі російська армія обстріляла два райони Дніпропетровської області

Вночі 29 липня окупанти вдарили по Нікопольському та Криворізькому районам Дніпропетровської області. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.



Він зазначив, що по Нікополю російські війська стріляли з «Градів». Понад 40 прильотів по одному із житлових кварталів міста. Через що пошкоджено 6 приватних будинків, господарські будівлі, а кілька тисяч нікопольчан, які проживають у приватному секторі, залишилися без світла через обрив ліній електропередач.

За попередньою інформацією Валентина Резніченка, люди не постраждали.

У місцях обстрілів працюють фахівці ДСНС та електрики.

Валентин Резніченко також повідомив, що зі ствольної артилерії окупанти обстріляли Зеленодольську громаду, обійшлося без жертв і руйнувань.

Раніше мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що вночі 29 липня російські війська обстріляли центр міста.