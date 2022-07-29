После ракетного удара по Кропивницкому 10 раненых находятся в тяжелом состоянии – глава ОВА

Пострадавшие в результате ракетного удара по Кропивницкому один госпитализированный находится в очень тяжелом состоянии, девять – в тяжелом. Об этом сообщил глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович.



«Насчет вчерашних прилетов двух "Калибров". По утренней информации медиков, из 25 госпитализированных 1 остается в очень тяжелом состоянии, 9 – в тяжелом, остальная – средняя степень тяжести. Все стабилизированы. Под постоянным наблюдением медиков,» - написал он.



В четверг в результате ракетного удара российских оккупантов по Кропивницкому погибло 5 человек. Среди раненых – 12 военнослужащих и 13 гражданских.



Позже пресс-служба Александрийского горсовета уточнила, что прилеты были в ангары Летной академии и компании «Урга».