Після ракетного удару по Кропивницькому 10 поранених перебувають у тяжкому стані – голова ОВА

Унаслідок російського ракетного удару по Кропивницькому один госпіталізований перебуває у дуже тяжкому стані, дев’ятеро – у тяжкому. Про це повідомив голова Кіровоградської ОВ Андрій Райкович.



«Щодо вчорашніх прильотів двох "Калібрів". За ранковою інформацією медиків, з 25 госпіталізованих 1 залишається у дуже тяжкому стані, 9 – у тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості. Усі стабілізовані. Під постійним наглядом медиків», - написав він.



У четвер внаслідок ракетного удару російських окупантів по Кропивницькому загинуло 5 людей. Серед поранених – 12 військовослужбовців та 13 цивільних.



Пізніше прес-служба Олександрійської міськради уточнила, що прильоти були до ангарів Літної академії та компанії «Урга».