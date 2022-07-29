Российские оккупанты обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева, есть раненые

Российские оккупанты сегодня утром обстреляли кассетными снарядами один из районов Николаева, есть раненые, на место выехали медики. Об этом сообщил мэр города Александр Сенкевич.



«Прилеты кассетных снарядов в одном из районов Николаева. Есть пострадавшие. На место уже выехали скорые. Объявлена воздушная тревога! Прошу всех оставаться в укрытиях!», - написал он.



Ранее сообщалось, что росармия 28 июля обстреляла Николаев и громады Николаевской области. В результате обстрелов есть раненые, разрушены дома, повреждена линия электропередачи, загорелись поля.