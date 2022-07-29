Російські окупанти обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва, є поранені

Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва, є поранені, на місце виїхали медики. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.



«Прильоти касетних снарядів в одному із районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Оголошено повітряну тривогу! Прошу всіх залишатися у укриттях!», - написав він.



Раніше повідомлялося, що росармія 28 липня обстріляла Миколаїв та громади Миколаївської області. Внаслідок обстрілів є поранені, зруйновані будинки, пошкоджено лінію електропередачі, спалахнули поля.