Російські окупанти обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва, є поранені

29 липня 2022, 10:17

Російські окупанти обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва, є поранені

Російські окупанти сьогодні вранці обстріляли касетними снарядами один із районів Миколаєва, є поранені, на місце виїхали медики. Про це повідомив мер міста Олександр Сенкевич.

«Прильоти касетних снарядів в одному із районів Миколаєва. Є постраждалі. На місце вже виїхали швидкі. Оголошено повітряну тривогу! Прошу всіх залишатися у укриттях!», - написав він.

Раніше повідомлялося, що росармія 28 липня обстріляла Миколаїв та громади Миколаївської області. Внаслідок обстрілів є поранені, зруйновані будинки, пошкоджено лінію електропередачі, спалахнули поля.

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