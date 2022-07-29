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Послы G7 и Турции прибыли в Одессу для надзора за исполнением «зернового соглашения»

29 июля 2022, 11:41

Послы G7 и Турции прибыли в Одессу для надзора за исполнением «зернового соглашения»

Послы стран «Большой семерки» и Турции в Украине прибыли в Одессу, чтобы подтвердить важность исполнения соглашения о возобновлении экспорта украинского продовольствия. Об этом в своем Twitter сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

«Я с коллегами-послами G7 и Турции сейчас в Одессе, чтобы засвидетельствовать важность соглашения для возобновления экспорта украинского продовольствия, заключенного при посредничестве ООН. Россия должна уважать это соглашение», – написала она.

22 июля в Стамбуле, по результатам четырехсторонней встречи Украины, Турции, ООН и России, подписано соглашение, в рамках которого будет осуществляться вывоз зерна и продовольствия из портов Украины.

После подписания документа началась подготовка портов «Одесса», «Черноморск» и «Пивденный» к возобновлению работы. Заход судов в них и выход будет осуществляться путем формирования каравана, сопровождающего судно лидирования.

23 июля росармия атаковала Одесский морской торговый порт крылатыми ракетами типа «Калибр». Две ракеты были сбиты силами противовоздушной обороны, еще две попали в объекты инфраструктуры порта.

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