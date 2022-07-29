Посли G7 та Туреччини прибули до Одеси для нагляду за виконанням «зернової угоди»

Посли країн «Великої сімки» та Туреччини в Україні прибули до Одеси, щоби підтвердити важливість виконання угоди про відновлення експорту українського продовольства. Про це у своєму Twitter повідомила посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.



«Я з колегами-послами G7 та Туреччини зараз в Одесі, щоб засвідчити важливість угоди для відновлення експорту українського продовольства, укладеного за посередництва ООН. Росія має поважати цю угоду», – написала вона.



22 липня у Стамбулі, за результатами чотиристоронньої зустрічі України, Туреччини, ООН та Росії, підписано угоду, в рамках якої здійснюватиметься вивезення зерна та продовольства з портів України.



Після підписання документа розпочалася підготовка портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» до відновлення роботи. Захід суден і вихід здійснюватиметься шляхом формування каравану, що супроводжує судно.



23 липня росармія атакувала Одеський морський торговельний порт крилатими ракетами на кшталт «Калібр». Дві ракети були збиті силами протиповітряної оборони, ще дві потрапили до об'єктів інфраструктури порту.

Мої хитромудрі G7 консультантів і я є в Odesa з turkey для reiterate важливість UN-brokered ділових покупок, щоб бути вийнятий з України.



Russia must respect the deal. #FoodIsNotAWeapon

pic.twitter.com/B3jKISg44j — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) July 29, 2022