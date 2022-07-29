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Украина готова к экспорту зерна — заявил Зеленский в порту «Черноморск»

29 июля 2022, 14:05

Украина готова к экспорту зерна — заявил Зеленский в порту «Черноморск»

Украина готова к экспорту зерна, власти ждут сигналов от партнеров о начале транспортировки. Об этом сообщил Президент Владимир Зеленский в порту «Черноморск».

«Для нас важно оставаться гарантом мировой продовольственной безопасности. Пока кто-то, блокируя Черное море, уносит жизни у других государств, мы даем им возможность выжить», — отметил глава государства.

Также Владимир Зеленский сообщил, что первый корабль загружается с начала войны, это турецкое судно, что свидетельствует о том, что порт «Черноморск» заработал. 

По словам главы государства, экспорт украинского зерна начнется с отправки нескольких кораблей, которые были загружены, но не смогли отправиться в рейс из-за начала войны РФ против Украины.

Как сообщил Президент, экспорт зерна может начаться в ближайшие дни.

Наряду с главой государства за процессом загрузки зерна в порту Одесской области ознакомились иностранные дипломаты, в частности, Посол США Бриджит Бринк, Посол Великобритании Мелинда Симмонс, Посол Италии Пьер Франческо Дзадзо, Посол Канады Лариса Галадза, Посол Федеративной Республики Германия Анка Фельдгузен, замглавы представительства ЕС Реми Дюфло, координатор системы ООН Оснат Лубрани.

Ранее русская служба ВВС сообщила, что Россия вывозит с оккупированных территорий Украины не только пшеницу, но подсолнечник.

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Люди
Владимир Зеленский
Прочее
Война экспорт зерна
Места
Одесская область

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