Україна готова до експорту зерна - заявив Зеленський у порту «Чорноморськ»

Україна готова до експорту зерна, влада чекає сигналів від партнерів щодо початку транспортування. Про це повідомив Президент Володимир Зеленський у порту «Чорноморськ».



«Для нас важливо залишатися гарантом світової харчової безпеки. Поки хтось, блокуючи Чорне море, забирає життя в інших держав, ми даємо їм змогу вижити», — зазначив глава держави.



Також Володимир Зеленський повідомив, що перший корабель завантажується з початку війни, це турецьке судно, що свідчить про те, що порт Чорноморськ запрацював.

За словами глави держави, експорт українського зерна розпочнеться з відправлення кількох кораблів, які були завантажені, але не змогли вирушити у рейс через початок війни РФ проти України.

Як повідомив Президент, експорт зерна може розпочатися найближчими днями.

Поряд із главою держави за процесом завантаження зерна в порту Одеської області ознайомилися іноземні дипломати, зокрема, Посол Сполучених Штатів Америки Бріджит Брінк, Посол Великої Британії Мелінда Сіммонс, Посол Італії П’єр Франческо Дзадзо, Посол Канади Лариса Ґаладза, Посол Федеративної Республіки Німеччина Анка Фельдгузен, заступник глави представництва ЄС Ремі Дюфло, координатор системи ООН Оснат Лубрані.

Раніше російська служба ВВС повідомила, що Росія вивозить з окупованих територій України не лише пшеницю, а й соняшник.