Россия обещает жилищные сертификаты жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены

Россия обещает выдать жилищные сертификаты жителям Мариуполя, чьи дома были разрушены во время военных действий. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснулли, передает ТАСС.



Эта бумага якобы позволит купить жилье на территории в любом населенном пункте оккупированной Донецкой области.



Кроме того, владельцам пострадавших зданий на подконтрольных группировкам «ДНР» и «ЛНР» территориях обещают единовременные выплаты на ремонт в размере 6 тысяч рублей на квадратный метр.



Хуснулин также представил Путину «план развития» Мариуполя. Россияне заявляют, что срок восстановления города – три года. В это году заявлено 90 объектов социальной инфраструктуры.



По словам Хуснулина, в план также включены аэропорт и новая набережная.