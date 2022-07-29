Росія обіцяє житлові сертифікати мешканцям Маріуполя, чиї будинки були зруйновані

Росія обіцяє видати житлові сертифікати мешканцям Маріуполя, чиї будинки було зруйновано під час воєнних дій. Про це заявив віце-прем'єр Марат Хуснуллі, повідомляє ТАСС.



Цей папір нібито дозволить купити житло на території будь-якого населеного пункту окупованої Донецької області.



Крім того, власникам постраждалих будівель на підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР» територіях обіцяють одноразові виплати на ремонт у розмірі 6 тисяч рублів на квадратний метр.



Хуснулін також представив Путіну план розвитку Маріуполя. Росіяни заявляють, що термін відновлення міста три роки. Цього року заявлено 90 об'єктів соціальної інфраструктури.



За словами Хуснуліна, до плану також включено аеропорт і нову набережну.