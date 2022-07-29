Суд избрал меру пресечения экс-председателю КСУ Тупицкому. Его можно экстрадировать из Австрии

Подольский районный суд города Киева избрал для бывшего председателя Конституционного суда Александра Тупицкого меру пресечения в виде содержания под стражей. Это позволяет ходатайствовать о его экстрадиции из Австрии. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.



Этим же постановлением суда обращена в доход государства сумма залога, ранее примененного в отношении обвиняемого.



В ГБР напомнили, что 25 мая 2021 года следователи Государственного бюро расследований направили в суд обвинительный акт в отношении экс-председателя КСУ. 27 мая 2022 года Тупицкий объявлен в международный розыск. Его обвиняют в заведомо ложных показаниях, соединенных с созданием доказательств защиты (ч. 2 ст. 384 Уголовного кодекса Украины) и подкупе свидетеля с целью предоставления заведомо ложных показаний (ст. 386 УК Украины). Если вину докажут, подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

Ранее сообщалось, что в рамках так называемого «акта Магнитского» были введены санкции против Тупицкого. Это закон США и некоторых других стран, содержащий перечень чиновников, причастных к мошенничествам, преследованиям и нарушениям прав человека.



Людям, в отношении которых в США вводятся такие санкции, запрещен въезд в страну. Также в их отношении вводят экономические санкции — аресты имущества, коррупционных счетов и т.д.