Суд обрав запобіжний захід ексголові КСУ Тупицькому. Його можна екстрадувати з Австрії

Подільський районний суд міста Києва обрав для колишнього голови Конституційного суду Олександра Тупицького запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це дозволяє клопотати про його екстрадицію з Австрії. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.



Цією ж ухвалою суду звернуто у дохід держави суму застави, раніше застосованої щодо обвинуваченого.



У ДБР нагадали, що 25 травня 2021 року слідчі Державного бюро розслідувань направили до суду обвинувальний акт щодо ексголови КСУ. 27 травня 2022 року Тупицького оголошено у міжнародний розшук. Його звинувачують у свідомо хибних свідченнях, поєднаних зі створенням доказів захисту (ч. 2 ст. 384 Кримінального кодексу України) та підкупі свідка з метою надання свідомо хибних свідчень (ст. 386 КК України). Якщо провину доведуть, підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років.

Раніше повідомлялося, що в межах так званого «акта Магнітського» були введені санкції проти Тупицького. Це закон США та деяких інших країн, що містить перелік чиновників, причетних до шахрайств, переслідувань та порушень прав людини.



Людям, щодо яких у США запроваджуються такі санкції, заборонено в'їзд до країни. Також щодо них вводять економічні санкції — арешти майна, корупційних рахунків тощо.