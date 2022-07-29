Верещук возглавила Координационный штаб по эвакуации жителей Донбасса

В пятницу Кабмин создал Координационный штаб, который будет заниматься организацией эвакуации из Донецкой области. Его руководителем стала вице-премьер-министр Ирина Верещук. Об этом сообщили в Мининтеграции.



В ведомстве отметили, чтобы эвакуация прошла слаженно и безопасно, необходима координация действий властей, военных, волонтеров.



«Надо вывезти людей из опасного места, найти им убежище, оказать помощь, расселить. Все это - работа штаба, который возглавил вице-премьер-министр Ирина Верещук. В его состав также вошли представители министерств, силовых ведомств и ОВА», - говорится в сообщении.



Ранее Верещук призвала жителей Донецкой области срочно эвакуироваться.