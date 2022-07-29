Верещук очолила Координаційний штаб із евакуації мешканців Донбасу

Кабмін створив Координаційний штаб, який займатиметься організацією евакуації з Донецької області. Його керівником стала віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук. Про це повідомили у Мінінтеграції.



У відомстві зазначили, щоб евакуація пройшла злагоджено та безпечно, необхідна координація дій влади, військових, волонтерів.



«Треба вивезти людей із небезпечного місця, знайти їм притулок, надати допомогу, розселити. Все це – робота штабу, який очолив віце-прем'єр-міністр Ірина Верещук. До його складу також увійшли представники міністерств, силових відомств та ОВА», - йдеться у повідомленні.



Раніше Верещук закликала донеччан терміново евакуюватися.