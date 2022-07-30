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Обстрелы и разрушения: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине

30 июля 2022, 09:35

Обстрелы и разрушения: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: ОВА Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: ОВА

В Донецкой области российские силы продолжают обстрелы населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

«Сегодня утром враг нанес авиаудар по селу Красногоровка в Очеретинской громаде — к счастью, обошлось без пострадавших. В Марьинской громаде продолжаются артобстрелы города Красногоровка — в двух домах начался пожар», — отметил глава области.

По его словам, под утро россияне ударили по Славянску. Повреждено здание автовокзала и соседние нежилые помещения.

«В Северске прямым ударом поврежден Центр предоставления социальных услуг — без пострадавших», — рассказал руководитель ОВА.

Ранее Кириленко сообщил о шести погибших и 15 раненых на подконтрольной украинским властям части Донецкой области.

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