Обстрелы и разрушения: Кириленко рассказал о ситуации на Донетчине

Последствия обстрелов Донецкой области. Фото: ОВА

В Донецкой области российские силы продолжают обстрелы населенных пунктов. Об этом сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.



«Сегодня утром враг нанес авиаудар по селу Красногоровка в Очеретинской громаде — к счастью, обошлось без пострадавших. В Марьинской громаде продолжаются артобстрелы города Красногоровка — в двух домах начался пожар», — отметил глава области.



По его словам, под утро россияне ударили по Славянску. Повреждено здание автовокзала и соседние нежилые помещения.



«В Северске прямым ударом поврежден Центр предоставления социальных услуг — без пострадавших», — рассказал руководитель ОВА.

Ранее Кириленко сообщил о шести погибших и 15 раненых на подконтрольной украинским властям части Донецкой области.



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