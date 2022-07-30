Обстріли та руйнування: Кириленко розповів про ситуацію на Донеччині

Наслідки обстрілу Донецької області. Фото: ОВА

На Донеччині російські сили продовжують обстріли населених пунктів. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко.



«Сьогодні вранці ворог завдав авіаудару по селу Красногорівка в Очеретинській громаді — на щастя, обійшлося без потерпілих. У Мар'їнській громаді продовжуються артобстріли міста Красногорівка — у двох будинках почалася пожежа», — зазначив голова області.



За його словами, під ранок росіяни вдарили по Слов'янську. Пошкоджено будівлю автовокзалу та сусідні нежитлові приміщення.



«У Сіверську прямим ударом пошкоджено Центр надання соціальних послуг — без постраждалих», — розповів керівник ОВА.

Раніше Кириленко повідомив про шістьох загиблих і 15 поранених на підконтрольній українській владі частині Донецької області.



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