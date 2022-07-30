В Энергодаре перед гостиницей с оккупантами сгорела техника. Перед этим были взрывы

В оккупированном Энергодаре. Фото: Дмитрия Орлова

В оккупированном Энергодаре рядом с гостиницей, где живут российские военные, ночью сгорела техника оккупантов. Пожару предшествовала детонация боеприпасов. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Орлов.



Как рассказал Орлов, в первом микрорайоне, перед гостиницей Запорожской атомной электростанции раздалось несколько взрывов, после чего начался пожар. Гасили его с привлечением специальной спасательной техники.



«В воздух взлетело три единицы военной техники России, которая преграждала подъезд к гостинице. По имеющейся информации, среди гражданских жителей пострадавших нет. Но в домах, расположенных неподалеку, выбило окна», — отметил он.



Также Орлов призвал доверять только официальным источникам информации.







Глава созданной оккупантами «администрации» Запорожской области Евгений Балицкий заявил о том, что по автомобилям «гуманитарной колонны» был нанесен удар с использованием БПЛА, оснащенными самодельными взрывными устройствами.



«Уничтожены автомобили, повреждения получили три многоквартирных жилых дома, продуктовый магазин, здание гостиницы и общежитие ЗАЭС. Пострадавших нет», — утверждает Балицкий.



Детонацию боеприпасов — серию взрывов, предшествовавших пожару, — он не прокомментировал. Также глава созданной оккупантами «администрации» опубликовал лишь фото разбитых окон, но авто не показал: