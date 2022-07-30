В Енергодарі перед готелем із окупантами згоріла техніка. Перед цим були вибухи

В окупованому Енергодарі. Фото: Дмитра Орлова

В окупованому Енергодарі поряд з готелем, де мешкають російські військові, вночі згоріла техніка окупантів. Пожежі передувала детонація боєприпасів. Про це повідомив мер міста Дмитро Орлов.



Як розповів Орлов, у першому мікрорайоні перед готелем Запорізької атомної електростанції пролунало кілька вибухів, після чого почалася пожежа. Гасили її з залученням спеціальної рятувальної техніки.



«У повітря злетіло три одиниці військової техніки Росії, яка перегороджувала під'їзд до готелю. За інформацією, серед громадянських жителів постраждалих немає. Але у будинках, розташованих неподалік, вибило вікна», — зазначив він.



Також Орлов закликав довіряти лише офіційним джерелам інформації.







Голова створеної окупантами «адміністрації» Запорізької області Євген Балицький заявив про те, що по автомобілях «гуманітарної колони» було завдано удару з використанням БПЛА, оснащених саморобними вибуховими пристроями.



«Знищено автомобілі, пошкодження отримали три багатоквартирні житлові будинки, продуктовий магазин, будівля готелю та гуртожиток ЗАЕС. Постраждалих немає», — стверджує Балицький.



Детонацію боєприпасів — серію вибухів, що передували пожежі, — він не прокоментував. Також очільник створеної окупантами «адміністрації» опублікував лише фото розбитих вікон, але авто не показав: